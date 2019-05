المكتبة الرقمية لتراث التليفزيون المصري حصريًا على "watch it"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

بدأت منصة "Watch iT" الاستعداد لتحميل المحتوى الرقمى للمكتبة الرقمية للتلفزيون المصرى، بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، فى إطار الحفاظ على المحتوى المصرى.

وأكدت إدارة منصة "Watch iT" على دورها كمنصة وطنية تحمى التراث القومى المتمثل فى الحقوق الرقمية، التى طالما تم انتهاكها على مواقع إعلانية لا تعود بالنفع على أصحاب الحقوق مثل التلفزيون المصرى، وتحرص المنصة على تقديم مختلف أنواع المحتوى، وستُعلن تباعًا عن أحدث ما يتم ضمه.

وأفادت منصة "Watch iT" بأن إدارتها لحقوق المحتوى الرقمى لمكتبة التلفزيون يأتى ضمن دورها كإحدى الشركات الوطنية، وواجبها فى الحفاظ على تلك الثروة، ويمتد دورها للعمل على تحقيق عوائد مادية لصالح التلفزيون المصرى، بدلًا من النشر على مواقع إعلانيه لا تحقق مقابل يذكر، أو تركها لمغتصبى المحتوى على الإنترنت، ومع زيادة عدد المشتركين على المنصة تكون تلك العوائد مصدرًا أساسيًا من مصادر دخل التلفزيون المصرى.

وأكدت المنصة أنها لن تعرض أي مصنف فني دون التأكد من كل المستندات التى تثبت قانونية الحقوق الرقمية من خلال لجنة متخصصة تقوم بذلك.

ويمكنك الوصول إلى المنصة من خلال الموقع "www.watchit.com"، أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود على متجر "جوجل بلاى" أو "أبل ستور".