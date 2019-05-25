طلب إحاطة بشأن "تفحم أتوبيس نقل عام" بسبب حرارة الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تفحم أكثر من أتوبيس نقل عام في عدد من المحافظات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مطالبًا بالتحقيق في الأسباب التي أدت لعدم تحملها حرارة الجو.
واكد "متولي"، أن تفحم أتوبيسات النقل العام بسبب الحرارة، يدل على عدم جاهزيتهم لتحمل هذه الظروف، وهي نقطة خطيرة يجب الوقوف عندها، ففي ظل التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط، من المتوقع أن نمر بأيام مماثلة بل أشد حرارة، بما ينذر بخسائر مادية وبشرية جسيمة مستقبلا.
وطالب النائب، بإعادة النظر في مدى جاهزية أتوبيسات النقل العام، وإجراءات الصيانة الدورية، وضمان عمل مؤثرات الحرارة بهم، وسلامة المواتير، تجنبا لأي حوادث مستقبلية خلال فصل الصيف، حفاظا على أرواح المواطنين، كذلك المال العام.
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