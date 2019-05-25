لن تتجاوز 37.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت يشهد انخفاضًا بقيم تتراوح ما بين 5 لـ 6 درجات عن الـ 3 أيام الماضية، والتي تجاوزت فيها درجات الحرارة حاجز الـ 44 درجة، مؤكدًا انكسار الموجة الحارة بدءًا من اليوم.

وأضاف شاهين -في تصريح لمصراوي-، أن الانخفاض يستمر على مدار الـ 3 أيام المقبلة "السبت والأحد والاثنين".

وأشار إلى أن درجة الحرارة لن تتجاوز حد الـ 37 في ساعات الذروة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على أن تسجل درجات حرارة أقل مساءً.

يشار إلى أن البلاد، شهدت منذ الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة تجاوز حاجز الـ 38 درجة، فيما سجلت اليوم الجمعة على القاهرة 43.

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