أمن القاهرة يكشف تفصيل ‏ضبط المتهمين بسرقة 1.4 مليون جنيه من داخل سيارة بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث القاهرة، من ضبط اثنين من عناصر سرقة مليون و400 ألف جنيه، من مالك مكتب مقاولات عقب تتبعه أثناء خروجه من أحد البنوك بالمقطم .

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مالك مكتب مقاولات 47 سنة مقيم بالهضبة الوسطى دائرة القسم، بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي قدره مليون و400 ألف جنيه من أحد البنوك الوطنية الكائنة بشارع 9 دائرة القسم، استقل السيارة ملكه وتوجه للمكتب ملكه الكائن بدائرة القسم تاركاً السيارة وبداخلها المبلغ المال، وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي الأيسر للسيارة، وسرقة المبلغ المالي من داخلها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها مستأجرة لـ"سائق، 37 سنة، مقيم بولاق الدكرور بالجيزة".

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وعلى الفور تم استهدافه وضبطه وبحوزته السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمناقشته اعترف بقيامه بتأجير السيارة لـ 3 من العناصر الإجرامية الخطرة، بقصد استخدامها في ارتكاب وقائع السرقات، وأنهم وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان بأسلوب، التتبع وكسر زجاج السيارة، وأقر بأن المبلغ المالي المُستولى عليه بحوزتهما .

وباستدعاء المجنى عليه اتهمه والهاربان بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان .