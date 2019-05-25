‏‫سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات الأجرة بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة سيارات الأجرة عقب استدراج سائقيها بزعم توصيلهم.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم ثان شرطة العاشر من رمضان، أفادت قيام أربعة عاطلين ( لأحدهم معلومات جنائية، وآخر محكوم علية في قضية "سرقة" ، وآخر محكوم عليه في قضية "ضرب وإتلاف وتبديد") ؛ بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في استدراج سائقي سيارات الأجرة بزعم توصيلهم ولدى وصولهم يقومون بمغافلتهم وسرقة السيارات منهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبطهم بمحال إقامتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب بدائرة القسم، وبإرشادهم تم ضبط السيارتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.