لخلافات شخصية.. أفريقي يطعن زميله بمفك داخل مصنع الكراسي بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

طعن أفريقي زميله بمفك داخل مصنع الكراسي، بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن مصرعه بمدينة بدر، وأمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت تلقى قسم شرطة بدر اخطارا من مستشفى بدر العام بوفاة عامل بمصنع كراسي كائن بدائرة القسم، 25سنة، يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر .

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وبسؤال عاملين بذات المصنع قررا حدوث مشاجرة بين المجنى عليه، وعامل آخر بذات المصنع – 35 سنة، يحمل ذات الجنسية - لخلافات العمل قام على أثرها الأخير بطعنه بمفك كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وهرب .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن ضبط المتهم.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .