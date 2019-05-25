الداخلية: ضبط 244 قضية مخدرات و198 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفذ قطاع الأمن العام، حملات مكبرة على مستوى الجمهورية، لضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية .

وأسفرت الجهود المبذولة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 198قطعة سلاح ناري، 244قضية مخدرات، 280دراجة نارية مخالفة،25692مخالفة مرورية، 537 مخالفة مرافق، 35 قضية مصنفات، وتنفيذ 75774 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.