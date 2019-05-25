مصر | مصرع ربة منزل حال عبورها شريط السكة الحديد بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع ربة منزل حال عبورها شريط السكة الحديد بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت ربة منزل، صباح اليوم السبت، مصرعها دهسًا أسفل عجلات القطار بمزلقان السكة الحديد، بدائرة مركز شرطة العياط، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد اخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط بلاغا من شرطة النجدة، بمصرع سيدة إثر اصطدامها بأحد القطارات حال عبورها مزلقان السكة الحديد بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لربة منزل تدعى زينب.م.ع، مقيمة بقرية بهبيت، كما تبين أنه حال عبورها شريط السكة الحديد بدائرة المركز، اصطدم بها القطار ما أسفر عن مصرعها متأثرة باصابتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.