مصر | ضبط 108 قضايا تموينية مخالفة لضبط الأسواق في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 108 قضايا تموينية مخالفة لضبط الأسواق في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (108) قضية تموينية تنوعت مابين ضبط 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 18 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 بيع بازيد من السعر الرسمي، 19 عدم الإعلان عن الأسعار، 12 إنتاج خبز ناقص الوزن 7 عدم وجود سجل تفتيش، 10 عدم نظافة المعجن، 15 عدم وجود قائمة بيانات.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

