مصر | النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية في حريق شقة سكنية بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية في حريق شقة سكنية بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمه الجزئية، باستعجال تقرير الأدلة الجنائية، في واقعة حريق داخل شقة سكنية بعقار في ميدان سانت فاتيما.

وكما استمعت النيابة لعدد من الشهود العيان.

وكان فريق من نيابة مصر الجديده انتقل لمعاينة حريق شقة سكنية بسانت فاتيما، للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.

وتعود التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق دون وقوع اى إصابات.