مصر | شرطة المرافق ترفع 659 حالة إشغالات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع 659 حالة إشغالات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الدقي، الاهرام، العمرانية، جنوب الجيزة، بولاق الدكرور، العجوزة، شمال الجيزة، اول أكتوبر، المنطقة الاثرية، الهرم، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد الخدرة.

وأسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 384 كرسي –– 4 إسطوانة – 35 قلب شيشة - 72 ترابيزة – 30 إستاند – 5 ثلاجة – 3 طقطوقة – 16 عربة يد – 25 ميزان يد – 10 تابلوه خشب – 17 شمسية – 6 برويطة – تروللى – لوح خشب – ونش – 3 حامل حديد – مدرج فاكهه – 12 شباك سقالة – 5 مقص خشب – 5 بنيكة خشب – 3 كوريك عجل – 5 مليكان ملابس باجمالي المخالفات ( 659 )

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.