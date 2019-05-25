مصر | ضبط 21 قضية مخالفة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 21 قضية مخالفة بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة شرطة المرافق بقطاع أمن الجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

حيث تم القيام بحملة مكبرة بدائرة المنطقة الاثريه دائرة قسم الاهرام.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية ففي مجال المرافق تم ضبط مدرج فاكهه – 3 كوريك عجل – 6 ميزان – 2 عربة يد – 2 إسطوانة غاز – ثلاجه – 4 شمسية – 2 إستاند باجمالي 21 مخالفة

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.