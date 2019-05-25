مصر | الدفاع يتمسك بسماع أقوال أحد استشاريي العظام بـ"خلية الوراق" الإرهابية لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع يتمسك بسماع أقوال أحد استشاريي العظام بـ"خلية الوراق" الإرهابية لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة خلال نظر إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت بسماع أقوال أحد الخبراء الاستشاريين في جراحة العظام لمعرفة هل بإمكان المتهم الاول حمل سلاح واستخدامه من عدمه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.