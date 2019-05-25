مصر | سقوط 29 تاجر مخدرات وضبط 6 قطع أسلحة نارية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 29 تاجر مخدرات وضبط 6 قطع أسلحة نارية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 29 متهما بحوزتهم 1610 جرام حشيش – 371 أقراص – 237 جرام هيروين – 120 جرام فوتو – 150 أفيون.

وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلى الصنع – 2 طلقة – طبنجة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.