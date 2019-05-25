مصر | ضبط 3 عناصر إجرامیة بحوزتهم حشيش وسلاح ناري بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 عناصر إجرامیة بحوزتهم حشيش وسلاح ناري بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجھزة الأمنیة في ضبط، 3 عناصر إجرامیة بمنطقة السحر والجمال وبحوزتھم كمیة من المواد المخدرة وآخر بحوزته سلاح ناري.

وتستكمل وزارة الداخلیة جھودها في استھداف العناصر الإجرامیة الخطرة التى تتخذ من منطقة ( السحر والجمال ) مكانًا لترویج المواد المخدرة، واستمرارًا للحملات المكثفة التى تقوم بشنھا الأجھزة الأمنیة برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بأمن الشرقیة والإسماعیلیة والقلیوبیة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالیة من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، بمختلف محافظات الجمھوریة وعلى امتداد أرجائھا.

وأسفر استھداف المنطقة الحدودیة بمدینة العاشر من رمضان ( منطقة السحر والجمال ) عن ضبط (عاطل لھ معلومات جنائیة مسجلة، سائق، طالب - مُقیمین بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ) لقیامھم بالإتجار فى المواد المخدرة متخذین من مدینة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطھم الإجرامي، وذلك حال استقلالھم سیارة ملاكى الشرقیة قیادة الطالب بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتھم (250 جراما من الحشیش، وسلاح أبیض، مبلغ مالى قدره 2200 جنیه، وعدد 3 هواتف محمولة ).

وبمواجھتھم اعترفوا بحیازتھم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والھواتف المحمولة للاتصال بعملائھم واستخدام والسلاح للدفاع عن نشاطھم الاجرامي.