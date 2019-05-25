مصر | كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طبيب يمني الجنسية داخل شقته بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طبيب يمني الجنسية داخل شقته بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة مقتل طبيب يحمل الجنسية اليمنية، داخل شقته بمنطقة ميدان الساعة بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بهدف السرقة وتمكنت القوات من ضبطهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طبيب يحمل الجنسية اليمنية مقتولا داخل شقته بمنطقة ميدان الساعة بشارع فيصل دائرة القسم.

وبإنتقال قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لـ"نجيب محمد طاهر" طبيب يحمل الجنسية اليمنية، وبه آثار خنق ومكبل اليدين والقدمين ومصاب بطعنات، ويوجد على فمه شريط لاصق كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.