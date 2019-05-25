مصر | "مستريحة الإسكندرية".. جمعت 12 مليون جنيه من ضحاياها بزعم توظيفها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستريحة الإسكندرية".. جمعت 12 مليون جنيه من ضحاياها بزعم توظيفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط ربة منزل لقيامها بالاشتراك مع زوجها بتلقي مبالغ مالية من 3 أشخاص بلغت نحو 12 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من 3 أشخاص من رعايا إحدى الدول العربية، ضد سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، لقيامها بتلقى منهم مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو ( 12،000،000) مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، ولم تلتزم بذلك وامتنعت عن رد المبالغ المالية.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام كلا من (ربة منزل –سبق إتهامها والحكم عليها فى قضية "إستيلاء"، وعامل "زوج الأولى" – مواليد 1969 – سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية "إستيلاء"، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجمالها (12،000،000 مليون جنيه)، بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل أرباح سنوية، ولم يلتزما بذلك، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، بالاشتراك مع زوجها "جار ضبطه"، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.