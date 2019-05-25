مصر | بـ"كسر زجاج السيارة".. ضبط تشكيل عصابي سرق مليون جنيه في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كسر زجاج السيارة".. ضبط تشكيل عصابي سرق مليون جنيه في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من كشف غموض واقعة سرقة ملیون و400 ألف جنيه من مالك مكتب مقاولات عقب تتبعه أثناء خروجه من أحد البنوك بالمقطم.

وتلقى الرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم بلاغا من مالك مكتب مقاولات - بأنه إستقل السیارة ملكه وتوجه للمكتب ملكھ الكائن بدائرة القسم تاركًا السیارة وبداخلھا المبلغ المالى وعقب عودته إكتشف كسر الزجاج الخلفى الأیسر للسیارة وسرقة المبلغ المالى من داخلھا بإجراء التحریات وجمع المعلومات تحت قيادة النقيب محمد فتحى معاون المباحث تبین صحة الواقعة ومن خلال فحص الكامیرات بمحل الواقعة أمكن تحدید السیارة المستخدمة فى إرتكابھا مستأجرة لـسائق مقیم بولاق الدكرور بالجیزة.

وعلى الفور تم استھدافھ وضبطھ وبحوزتھ السیارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمناقشته اعترف بقیامه بتأجیر السیارة لـ( ثلاثة من العناصر الإجرامیة الخطرة ) بقصد استخدامھا فى ارتكاب وقائع السرقات، وأنھم وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنین الإجراءات تم إستھدافھم بمأموریة أسفرت عن ضبط الثانى وبمواجھته إعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتھمان الھاربان بأسلوب ( التتبع وكسر زجاج السیارة ) وأقر بأن المبلغ المالي المُستولى علیھ بحوزتھما، وباستدعاء المجنى علیھ إتھمها والھاربان بإرتكاب الواقعة

وأمر اللواء اشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بإتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة وجار تكثیف الجھود لضبط المتھمين الھاربين.

