أخبار مصر | "الخارجية" تطلق حملة بمناسبة الاحتفال بـ"يوم إفريقيا" ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخارجية" تطلق حملة بمناسبة الاحتفال بـ"يوم إفريقيا" ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الخارجية المصرية، حملة على مدار اليوم، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا للعام ٢٠١٩، وذلك خلال الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبقية المنصات الإعلامية لوزارة الخارجية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، وتشمل الحملة تسليط الضوء على جوانب من المُساهمات المصرية في دعم مسار العمل الأفريقي المشترك.