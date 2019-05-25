أخبار مصر | استشاري جراحات عامة وسمنة يوجه نصائحا لمن أجروا عمليات تكميم معدة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشاري جراحات عامة وسمنة يوجه نصائحا لمن أجروا عمليات تكميم معدة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور هشام عبد الله، استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة وتنسيق القوام، إنه يجب على من أجرى جراحات السمنة وخاصة تكميم المعدة إتباع بعض التعليمات الهامة لضمان نجاح العملية بسلام وحتى نتفادى حدوث أي مشكلات صحية بعد إجراء العملية.

وأوضح عبدالله، أن أهم تلك النصائح، ضرورة اتباع نظام غذائي بعد عملية تكميم المعدة، لكي نحافظ على صحة المريض، ولابد من مراعاة حجم المعدة الجديد، وتقليل كميات الأكل وكذلك شرب المياه على فترات متباعدة بكميات قليلة.

كما نصح من أجرى عمليات تكميم المعدة، في البداية بتناول الوجبات بمعلقة صغيرة "معلقة شاي"، محذرا من تجاهل الإحساس بالامتلاء، والاقتراب من الأكلات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية والسكريات.

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وشدد عبد الله، على التأكد من شرب كمية كافية من المياه (على الأقل من 6- 8 أكواب صغيرة) على مدار اليوم، محذرا في الوقت ذاته من شرب المياه قبل الأكل بـ 15 دقيقة.

كما على المريض، أثناء تناول الطعام، الالتزام بالنظام الغذائي الذي تم تحديده من قبل أخصائى التغذية، مع الشرب أو الأكل ببطء، ومضغ الأكل جيدا خاصة في الأسابيع الأولى بعد الجراحة.

ونصح عبد الله، بشرب المياه بعد تناول الوجبات بـ30 – 45 دقيقة، محذرا من النوم بعد الأكل مباشرة لأنه بيزيد من احتمال رجوع الحامض إلى المريء، ويفضل ممارسة المشي خاصة خلال الـ 6 أسابيع الأولى بعد العملية لمدة 5 دقائق وزدهم تدريجيا لمدة 30 – 40 دقيقة، بمعدل 5 مرات فى اليوم.