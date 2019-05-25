أخبار مصر | العاملون بالصناعات الغذائية يطالبون وزير التموين بعودة حصتهم من الدقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بالصناعات الغذائية يطالبون وزير التموين بعودة حصتهم من الدقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بعودة حصة العاملين من الدقيق بجميع شركات المطاحن التابعة للنقابة العامة، والتي كانوا يحصلون عليها من قبل وتوقفت عند بداية ظهور منظومة الخبز اسوة بالشركات الاخري مثال شركة مطاحن مصر العليا وشركتي مطاحن وسط وشرق الدلتا.

وكان العديد من اللجان النقابية بمطاحن مصر الوسطي بمحافظات "الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط" قد قاموا بمخاطبة النقابة العامة لعودة حصتهم من الدقيق ورفعوا شعار "ياعيش.. عايزين الدقيق".

وأكد عيش، أنه قد خاطب الوزارة من أكثر من ستة أشهر، مشيرا أنه تقدم بمذكرة لوزير التموين طالب فيها بتحقيق العدل والمساواة بين العاملين بجميع الشركات بقطاع المطاحن والتابعة للنقابة، ولكن لاتزال الوزارة تماطل في الاستجابة لطلب النقابة العامة بحجة انها لازالت تدرس الطلب المقدم اليهم وتنتظر رأي الشركة القابضة للصناعات الغذائية.