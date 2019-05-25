أخبار مصر | الجيزة تضع حلولا عاجلة لمشكلات الصرف الصحي بأرض البحر وكفر غطاطي‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تضع حلولا عاجلة لمشكلات الصرف الصحي بأرض البحر وكفر غطاطي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي، وضعت عدد من الحلول العاجلة لمواجهة مشكلات الصرف الصحي التي تراكمت منذ سنوات بمناطق أرض البحر بحي العمرانية ومنطقة كفر غطاطي بحي الهرم.

وأشار المحافظ، إلى أن منطقة ارض البحر تعاني من مشكله الصرف الصحي، نظرا لوجود مخالفات بناء كثيرة بالمنطقه ازدادت علي مدار سنوات أدت إلى عدم استيعاب خطوط الصرف بها للتوسع العمراني المخالف.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة لسرعه الانتهاء من تركيب مواسير لخط الصرف الصحي لتستوعب الكثافة البنائية بالمنطقة، حيث تم بالفعل البدء في الاعمال وسوف يتم الانتهاء منها خلال ايام مما يساهم في محاصره مشكله الصرف بمنطقة أرض البحر.

وجاء ذلك خلال تفقد اللواء أحمد راشد، أعمال شفط مياه الصرف بمنطقة أرض البحر حيث حرص على طمأنة الأهالي بسرعه التعامل مع المشكله وحلها.

Advertisements

كما تفقد المحافظ أعمال شفط المياه من شارع عمرو بن العاص المتفرع من شارع الملك فيصل حيث أدى الاستهلاك الكثيف من المواطنين للمياه بالمنطقة إلى زيادة الضغط على خط الصرف ما أدى إلى وجود بعض التسربات لمياه الصرف.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة الجيزة وحي العمرانية بالتنسيق مع الشركات العامله بالمرافق بالمنطقه للتأكد من التزامها بتنفيذ الأعمال الخاصه بهم دون أي تأثير علي خطوط المياه والصرف.

وأكد المحافظ أنه تم الدفع بشفاطات المياه لإزاله اي تجمعات للمياه وذلك لمنع حدوث تأثيرات علي الحركه المرورية.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال شفط مياه الصرف بمنطقه كفر غطاطي والتي جاءت نتيجه لبعض الاعمال بمحطة ابو رواش وقد وجه المحافظ بوجود خدمه ثابته من اداره المرافق بحي الهرم وشركه مياه الشرب والصرف لإزاله اي مياه من الشوارع لحين حل المشكلة نهائيا.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد رافت السكرتير العام واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس عوض احمد نائب رئيس شركة مياة الشرب والمهندس مصطفي محمد نائبا رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس هيئة النظافة والتجميل.