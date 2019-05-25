انت الان تتابع رسميا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
البصل
أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع الحظر السعودي عن البصل المصري، وذلك بعد مفاوضات متميزة قام بها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي. جاء ذلك بعد الزيارة الأخيرة التى أجراها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، على رأس وفد رسمي، لحل هذه الأزمة. وجاءت نتيجة الزيارة بثمارها في القرار الذي أصدره وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي برفع الحظر عن صادرات مصر من البصل، كما جاء القرار السعودي في إطار العلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين.
وفى يناير الماضى، فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية، حظرًا مؤقتًا على استيراد البصل من جمهورية مصر العربية.وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة
وفى يناير الماضى، فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية، حظرًا مؤقتًا على استيراد البصل من جمهورية مصر العربية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميًا، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.
ونقلت الوكالة السعودية وقتها عن الدكتور أسامة صالح، مدير عام الإدارة العامة للمحاجر، قوله إنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.
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