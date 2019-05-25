شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تضع حلولا عاجلة لمشكلات الصرف الصحي بأرض البحر وكفر غطاطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي وضعت عددا من الحلول العاجلة لمواجهة مشكلات الصرف الصحي التي تراكمت منذ سنوات بمناطق أرض البحر بحي العمرانية ومنطقة كفر غطاطي بحي الهرم.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال شفط مياه الصرف بمنطقه أرض البحر، حيث حرص «راشد» على طمأنه الاهالي بسرعه التعامل مع المشكله وحلها.

وأشار إلى أن منطقة أرض البحر تعاني من مشكله الصرف الصحي نظرا لوجود مخالفات بناء كثيرة بالمنطقه ازدادت على مدار سنوات أدت إلى عدم استيعاب خطوط الصرف بها للتوسع العمراني المخالف، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة لسرعه الانتهاء من تركيب مواسير لخط الصرف الصحي لتستوعب الكثافة البنائية بالمنطقه، حيث تم بالفعل البدء في الاعمال وسوف يتم الانتهاء منها خلال ايام مما يساهم في محاصره مشكله الصرف بمنطقه ارض البحر.

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كما تفقد المحافظ أعمال شفط المياه من شارع عمرو بن العاص المتفرع من شارع الملك فيصل، بعد أن أدي الاستهلاك الكثيف من المواطنين للمياه بالمنطقه إلى زياده الضغط على خط الصرف ما أدي إلى وجود بعض التسربات لمياه الصرف، موجهاً رئيس مدينة الجيزة وحي العمرانية بالتنسيق مع الشركات العامله بالمرافق بالمنطقه للتأكد من التزامها بتنفيذ الأعمال الخاصه بهم دون أي تأثير على خطوط المياه والصرف.

واكد المحافظ انه تم الدفع بشفاطات المياه لإزاله أي تجمعات للمياه وذلك لمنع حدوث تأثيرات على الحركه المرورية.

وشملت جوله المحافظ تفقد أعمال شفط مياه الصرف بمنطقه كفر غطاطي والتي جاءت نتيجه لبعض الاعمال بمحطة أبورواش وقد وجه المحافظ بوجود خدمه ثابته من اداره المرافق بحي الهرم وشركه مياه الشرب والصرف لإزاله أي مياه من الشوارع لحين حل المشكلة نهائيا.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد رافت السكرتير العام واللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس عوض احمد نائب رئيس شركة مياة الشرب والمهندس مصطفي محمد نائبا رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس هيئة النظافة والتجميل.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال شفط مياه الصرف بمنطقه أرض البحر بالجيزة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال شفط مياه الصرف بمنطقه أرض البحر بالجيزة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال شفط مياه الصرف بمنطقه أرض البحر بالجيزة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال شفط مياه الصرف بمنطقه أرض البحر بالجيزة