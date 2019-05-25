شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في بلجراد تقيم حفل إفطار بحضور رئيس صربيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتيش، في إفطار أقامه سفير مصر في بلجراد، عمرو الجويلي، لسفراء الدول والقيادات الإسلامية والكنسية، موجهاً التهنئة بشهر رمضان.

وأبرز الرئيس الصربي، في كلمته أمام سفراء منظمة التعاون الإسلامي ورؤساء المشيخة وعمداء الكليات الإسلامية، حرص بلاده على تعزيز الصداقة القائمة، وترسيخ أسس التعاون وتنمية علاقات المودة مع العالم الإسلامي بأسره.

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من جانبه، أعرب سفير مصر في بلجراد عن تقديره البالغ لرئيس صربيا لحرصه على حضور حفل الإفطار السنوي الذي تستضيفه السفارة المصرية، والذي يعكس المكانة الخاصة التي أصبحت تحظى بها العلاقات المصرية الصربية، خاصةً وأنها المناسبة الأولى من نوعها التي يحضرها الرئيس الصربى.

رئيس صربيا يوجه التهنئة بشهر رمضان في إفطار أقامه سفير مصر في بلجراد

وقدّم السفير هدية رمزية، عبارة عن قطع من الخيامية المصرية التي تزين البيوت المصرية، أثنى عليها رئيس صربيا باعتبارها نموذجاً للفن اليدوي المتوارث.

ونوه السفير إلى أن شهر رمضان يوفر فرصة لعقد لقاءات جماعية هامة للعديد من البعثات الدبلوماسية، حيث استضافت السفارة أيضاً إفطارين للاجتماعات الشهرية لمجموعة السفراء الأفارقة ومكتب مجلس سفراء منظمة الفرانكفونية.