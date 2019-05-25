شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة التلفزيون المصري الرقمية حصريا على منصة Watch iT والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منصة Watch iT الاستعداد لتحميل المحتوى الرقمي للمكتبة الرقمية للتلفزيون المصري وذلك بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للاعلام. والذي جاء في اطار الحفاظ على المحتوي المصري سواء ما تم انتاجه سابقا أو حاليا من التلفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية

وأكدت ادارة منصة Watch iT على دورها كمنصة وطنية تحمي التراث القومي المتمثل في الحقوق الرقمية التي طالما تم انتهاكها على مواقع اعلانية لا تعود بالنفع على اصحاب الحقوق مثل التلفزيون المصري. وتحرص المنصة على تقديم مختلف انواع المحتوى وستعلن تباعا عن أحدث ما يتم ضمه.

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َوأفادت منصة Watch iT ان ادارتها لحقوق المحتوى الرقمي لمكتبة التلفزيون يأتي ضمن دورها كأحدي الشركات الوطنية وواجبها في الحفاظ على تلك الثروة. ويمتد دورها للعمل على تحقيق عوائد مادية لصالح التلفزيون المصري بدلا من النشر على مواقع اعلانيه لا تحقق مقابل يذكر أو تركها لمغتصبي المحتوي على الأنترنت. ومع زيادة عدد المشتركين على المنصة تكون تلك العوائد مصدرا اساسيا من مصادر دخل التلفزيون المصري

وتؤكد المنصة أنها لن تقوم بعرض أي مصنف فني دون التأكد من كافة المستندات التي تثبت قانونية الحقوق الرقمية من خلال لجنة متخصصة تقوم بذلك.

ويمكنك الوصول إلى المنصة من خلال موقعها على الأنترنت www.watchit.com أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود على متجر جوجل بلاي أو أبل ستور.