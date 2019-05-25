شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتفقد التعديات على النيل في المعادي والمنيب ويوجه باستمرار حملات إزالتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة، جولة صباحية بالنيل لمتابعة التعديات في منطقة المنيب والمعادي، مشددا بضرورة وتحصيل مستحقات الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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كما قام الوزير بمتابعة الأعمال التي تتم لتدعيم سحارة مصرف الرهاوى أسفل الرياحين الناصري والبحيري وخط سكة حديد مصر أسوان بمحافظة الجيزة وذلك لاستيعاب التصرفات الزائدة، موضحا أن الأعمال تشمل تدعيم السحارة بخط جديد قطر 3.2متر بالدفع النفقى بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه، وتنفذه شركة المقاولون العرب.

ووجه «عبدالعاطى» بسرعة الانتهاء من الاعمال في أقرب وقت وتسليك الخطوط القديمة للسحارة وذلك للاستفادة بكافة الفتحات القائمة لامرار التصرفات جنبا إلى جنب مع ما يتم إنشاؤه من خطوط جديدة وحث شركة المقاولين العرب على سرعة إنهاء الأعمال السارية وتلافي التأخير الحاد في معدلات التنفيذ مع حل كافة مشاكل الموقع والتنفيذ.

جدير بالذكر أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف قامت بتنفيذ خط جديد للسحارة قطر 3.2 متر عام 2016 بتكلفة تعدت ال52 مليون جنية مقاولة شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الهيئة.