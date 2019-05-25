شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة 7 آخرين في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين في اشتباكات بالأسلحة النارية والعصى، وقعت بين عائلتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان بسبب الخلاف على مسقى مائي.

تلقى مركز شرطة كوم أمبو إخطارًا باندلاع اشتباكات بين عائلتين بقرية سبعة بحري بكوم أمبو ووجود قتلى ومصابين.

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انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع الحادث وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول القرية، وتم السيطرة على الموقف، حيث انتشرت قوات الأمن داخل القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

وتبين من التحريات بإشراف العميد إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية، والمقدم صالح عبدالحليم، رئيس مباحث كوم أمبو، أن الأحداث اندلعت بين العائلتين على خلفية وجود خلافات قديمة على مسقى مائي بقطعة أرض، تجددت بين الطرفين وبدأت بوقوع مناوشات ومشاجرة بين الطرفين تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية والعصى ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص هم: «عبدالقوي. ك»، 24 سنة و«أحمد. س»، 40 سنة، و«علي. م»، 35 سنة، كما نتج عن الاشتباكات إصابة 7 أشخاص آخرين من الطرفين.

تم نقل الجثث إلى مشرحة كوم أمبو والمصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين لمعرفة سبب الوفاة، وبدأت النيابة في الاستماع لأقوال المصابين، وبدأت أجهزة الأمن تحرياتها لضبط المتهمين من الطرفين.