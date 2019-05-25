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إقامه أول دوره رمضانية لمتعافي الإدمان في الصعيد بمدينه المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت لأول مرة، أول دورة رمضانية في كره القدم لمتعافي الإدمان بصعيد مصر، حيث أقيمت في مدينة المنيا «عروس الصعيد»، ضمن فعاليات «عيد من غيرها» وذلك استمراراً لجهود الأمانة العامة للصحة النفسية، ضد الإدمان، وتوعية الشباب وتدعيم قدرتهم على الإحتفال وممارسة الحياة الطبيعية دون اللجوء للتعاطي، كما تهدف لدمج المتعافين مجتمعياً من خلال العديد من الأنشطة والثقافية.

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شارك في الدورة المتعافين من خريجي مستشفيات المنيا، أسيوط، وأسوان، للصحة النفسية.

وقد قال الدكتور منصف محفوظ، مدير مستشفي المنيا للصحة النفسية والمشرف على الدورة، «إن الفعاليات أقيمت بحضوركلاً من الدكتورة منن ربيع عبدالمقصود، الأمين العام للأمانه العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومجموعه من مديري الإدارات بالأمانه العامة للصحة النفسية، ومديري مستشفيات المنيا وأسيوط وأسوان، ووفد نقابه أطباء المنيا، حيث أقيم حفل إفطار جماعي بنادي ضباط الشرطة بالمنيا الجديدة للمرضى المتعافين».

كما أضاف، أنه عقب ذلك انطلقت الدورة الرمضانية في كره القدم، وسط حاله تنافسية بين الفرق بنادي اللعبة الواحدة بالمنيا الجديدة، وانتهت المباريات بفوز فريق مستشفى المنيا للصحة النفسية، وتم توزيع الميداليات التذكارية على جميع الفرق المشاركة، وتسليم كأس الدورة لفريق مستشفى المنيا.

أول دوره رمضانية لمتعافي الإدمان في الصعيد
أول دوره رمضانية لمتعافي الإدمان في الصعيد
أول دوره رمضانية لمتعافي الإدمان في الصعيد
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