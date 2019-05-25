شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 280 مليون جنيه لتطوير وتنمية 208 قرى على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إتاحة مبلغ 280 مليون جنيه للجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، للبدء في إعداد الدراسات والتصميمات المطلوبة لتنفيذ تطوير وتنمية عدد 208 قرى مصرية والإشراف على التنفيذ، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والجهاز لتنفيذ المشروعات بهذه القرى.

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وقال شعراوى، في بيان إعلامي، السبت، إن تخصيص هذا المبلغ يأتي في اطار تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير القرى الأكثر احتياجاً للنهوض بالقرى المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيا بهدف تحسين مستوى معيشة أهل القرى وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف في خطتها للعام المالى 2019/2020 إتاحة اعتماد إضافي قدره 400 مليون جنيه للبدء في أعمال التنفيذ للقرى المستهدفة في ضوء المشروعات التي تم حصرها والمتوفر لها أراضي.

وأضاف أن هذه القرى ستأخذ نصيبًا عادلًا من التنمية وفقًا لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.

وتابع الوزير أنه تم تكليف عدة فرق عمل لعمل زيارات ميدانية لقرى المرحلة الثانية، والتي يبلغ عددها 132 قرية بواقع 5 قرى بكل محافظة، لافتاً إلى أنه يتم خلال الزيارات الميدانية مراجعة المشروعات المطلوبة لتطوير وتنمية هذه القرى على الطبيعة بالتنسيق مع المحافظات وأعضاء مجلس النواب والمواطنين حيث ركزت أولويات المشروعات المطلوبة على تحسين مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، بالإضافة إلى بناء الإنسان من خلال تحسين مستوى التعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والثقافة والتدريب وإكساب المهارات.