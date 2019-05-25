شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنظام الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الجامعة، في بيان، السبت، أن كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم استعدت لبدء الامتحانات بمختلف الفرق والأقسام.

ومن المقرر أن تضيف الجامعة عددا من الكليات إلى نظام التصحيح والامتحان الإلكتروني، في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد البدء بـ9 كليات خلال الفصل الدراسي الأول.