شكرا لقرائتكم خبر عن نشوب حريقين بمزارع نخيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالوادى الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالوادى الجديد، السبت، من السيطرة على حريقين بمزارع نخيل دون خسائر بشرية بمركزي الداخلة والفرافرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال، إخطارًا من العميد ضياء الدين صبحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد بالسيطرة على حريقين بمزارع نخيل.

حيث تمت السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية الجديدة بمركز الداخلة، على مساحة 6 قيراط، وأسفر عن تفحم 10 نخلات غير مثمرة وكمية من النباتات الأعشاب الجافة، كما تمت السيطرة على حريق بمزرعة نخيل مساحتها فدان تقريبًا، بقرية النهضة بمركز الفرافرة، وأسفر عن تفحم 3 نخلات ومخلفات قش أرز، وأعشاب جافة.

تم تحرير محضرين بالحريقين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.