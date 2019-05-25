شكرا لقرائتكم خبر عن «شبرا الخير»: أطول مائدة إفطار جماعي في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية شبرا الخير، بشبرا الخيمه، أطول مائدة إفطار جماعي بقرى تابعه لمركز شبين القناطر، تحت شعار «أقوى لمة في مصر»، ويأتي ذلك استجابة لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً.

كما يأتي الحدث ضمن الحملة التي أطلقتها جمعية شبرا الخير، لإفطار أكثر من 15000 صائم، طوال شهر رمضان، وشارك في الإفطار حوالي ألفي صائم بقرية المريج دائرة مركز شبين القناطر، ضمن أطول مائدة إفطار جماعي بمحافظة القليوبية، بجانب إقامة معرض لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرية، ضم نحو 10000 قطعة ملابس، وأيضاً توزيع مئات الشنط من السلع الغذائية، والخضراوات الطازجة، جاءت الفعاليات تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالقليوبية.

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أطول مائدة إفطار جماعي في شبين القناطر

وقال إيهاب فاروق، رئيس جمعية شبرا الخير: «مائدة أقوى لمة في مصر التي تم تنفيذها جاءت استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون عام 2019 هو عام توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع».

حيث وجه الرئيس، في يناير الماضي الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها، والتنسيق المشترك لإستنهاض عزيمة أمتنا العريقة، شباباً وشيوخاً، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال 2019.

وأضاف فاروق،: «إن الجمعيه خصصت يوماً كاملاً في القرية بشبين القناطر، لم يكن من أجل مائدة الإفطار الجماعي فقط، بل لمساعدة أهلنا بها ايضاً بدءاً من المعرض الخيري للملابس الذي تم إقامته صباحاً، ثم حملة توزيع السلع الغذائية وشنط الخضراوات الطازجة، ثم اختتمنا اليوم بأطول مائدة إفطار جماعي لأهل القرية، وسط جو رمضاني مصري مميز، جمع الأغاني الرمضانية، والمشروبات، والزينة المصرية، لخلق حالة من القرب والدفء بين الأسر المصرية بالقرية، ليكون جميع أهالي القرية أسرة واحدة».

أطول مائدة إفطار جماعي في شبين القناطر

كما أشار فاروق،«إلى أن هذا أول رمضان يمر على الجمعية التي تأسست في سبتمبر الماضي، وقررنا أن يكون مميزاً لكل الأسر المقيدة بالجمعية، والتي تم عمل أكثر من بحث اجتماعي لهم من قبل الشباب القائم على الجمعية، كما قمنا هذا الشهر بحملة لتوزيع الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة، على أهالينا من الأسر الأكثر احتياجاً بشبرا الخيمة، والقليوبية».