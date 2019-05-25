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النائب العام يحيل المتهمين فى رشوة شبكات كهرباء مصر الجديدة والنزهة للجنايات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مسئول شبكات كهرباء مصر الجديدة والنزهة و2 آخرين إلى الجنايات لاتهاهم بتلقي وإعطاء رشاوى مالية.

 

وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا المسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإدارة شبكات مصر الجديدة والنزهة طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بان طلب من المتهم الثالث مبلغ مائة الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إجراء معاينة للعقار المملوك له، وإثبات استيفائه على خلاف الحقيقة للاشتراطات اللازمة لتزويده بالكهرباء وأن المتهم الثالث قدم وعدا بعطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن وعد المتهم الأول بتقديم العطية. 

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وأضافت التحقيقات أن المتهمين جميعا عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.

 

 

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