أخبار مصر

سحب أراضى وقرارات إزالة لمخالفات تغيير نشاط الوحدات السكنية بحدائق أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب أراضى وقرارات إزالة لمخالفات تغيير نشاط الوحدات السكنية بحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد  المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن لجنة سحب الأراضى قامت بتفيذ عدد من قرارات السحب، وأصبحت الأراضى فى حوزة الجهاز، موضحاً أن القرارات التى تم تنفيذها، شملت، سحب 25 فداناً من قطعة الأرض رقم 37، والمُخصصة لإحدى الشركات نظر لعدم الالتزام بسداد قيمة الأرض وعدم إثبات الجدية، وسحب قطعة الأرض رقم 22 بمساحة 1.36 فدان والمخصصة لإحدى النقابات لعدم إثبات الجدية.

 

Advertisements

وأضاف المهندس أسامة كمال يوسف، نائب رئيس الجهاز للتنمية: تم أيضاً تنفيذ 9 قرارات إزالة لمخالفات تغيير النشاط للوحدات السكنية بمنطقة ابني بيتك 2، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير، وقوات من الأمن، وإدارتى التنمية والأحياء، وذلك فى إطار جهود جهاز المدينة فى التصدى لكل أشكال المخلفات، واسترداد حق الدولة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحب أراضى وقرارات إزالة لمخالفات تغيير نشاط الوحدات السكنية بحدائق أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا