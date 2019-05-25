شكرا لقرائتكم خبر عن سحب أراضى وقرارات إزالة لمخالفات تغيير نشاط الوحدات السكنية بحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن لجنة سحب الأراضى قامت بتفيذ عدد من قرارات السحب، وأصبحت الأراضى فى حوزة الجهاز، موضحاً أن القرارات التى تم تنفيذها، شملت، سحب 25 فداناً من قطعة الأرض رقم 37، والمُخصصة لإحدى الشركات نظر لعدم الالتزام بسداد قيمة الأرض وعدم إثبات الجدية، وسحب قطعة الأرض رقم 22 بمساحة 1.36 فدان والمخصصة لإحدى النقابات لعدم إثبات الجدية.

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وأضاف المهندس أسامة كمال يوسف، نائب رئيس الجهاز للتنمية: تم أيضاً تنفيذ 9 قرارات إزالة لمخالفات تغيير النشاط للوحدات السكنية بمنطقة ابني بيتك 2، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير، وقوات من الأمن، وإدارتى التنمية والأحياء، وذلك فى إطار جهود جهاز المدينة فى التصدى لكل أشكال المخلفات، واسترداد حق الدولة.