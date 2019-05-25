شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان مادة الفقه للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الآن اللجنة الأولى بأول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية ، للقسم العلمى ،حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الفقه والتى تنتهى فى تمام الحادية عشر . كما يؤدى الطلاب امتحان الميكانيكا "النظام القديم "،والديناميكا "النظام الحديث "،باللجنة الثانية والتى تبدأ فى تمام الحادية عشر والنصف وتنتهى فى الواحدة والنصف ظهرا. Advertisements الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية تستمر حتى 29 يونيو القادم ،بنظام البوكليت ،حيث يؤدى الطلاب الامتحانات وعددهم 151 ألف طالب وطالبة منهم 100 ألف بالقسم الادبى و51 ألف للقسم العلمى ،موزعين على نحو 572 لجنة و30 ألف مراقب .

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