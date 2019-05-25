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مطار القاهرة يستقبل اليوم 14 رحلة قادمة من جدة والمدينة لعودة المعتمرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، عودة 3690 على متن 14 رحلة قادمة من الأراضى المقدسة، حيث من المقرر أن تصل 9 رحلات تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من جدة، إضافة إلى 5 رحلات قادمة من المدينة. 

 

 

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ويقوم فريق من العلاقات العامة باستقبال المعتمرين داخل الصالات، وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم فى سهولة ويسر، وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى،  بالإضافة إلى توفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين  وحمايتهم من أشعة الشمس.

 

 

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