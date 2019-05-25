ضبط 1.3 ملیون وحدة ألعاب ناریة مخبأة في مخزن بمنطقة الجمالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ملیون و335 ألف وحدة ألعاب ناریة مخبأة داخل مخزن بمنطقة الجمالية، وحرر محضر بالواقعة. ونجح رجال مباحث قسم شرطة الجمالیة، من ضبط تاجر - حال تواجده داخل مخزن للألعاب الناریة مستأجر كائن بدائرة القسم وبداخلھ ملیون و335 ألف وحدة ألعاب ناریة مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع وبمواجھته اعترف بحیازته للمضبوطات بقصد الاتجار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة .

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