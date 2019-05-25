شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 3 مليون و355 ألف عبوة أنسولين للمستشفيات منذ من بداية العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حكومى عن أن توافر الأنسولين المصرى "انسولينا جيبت" فى الصيدليات وبمعدلات أعلى من العام السابق منذ يناير وحتى مايو وفى القطاع الخاص بمعدل 25% بواقع 450 ألف فيال .
وأوضح التقرير أنه تم توريد 3 مليون و355 ألف فيال من بداية العام الجارى بزيادة 17% عن نفس الفترة العام الماضى ولم نرصد من خلال الخط الساخن لمؤسسة المهن الطبية أى شكاوى أو عجز الانسولين خلال الاشهر الثلاثة السابقة .
وقال الدكتور عوض جبر، رئيس المهن الطبية، إن المهن الطبية قامت بسد احتياجات وزارة الصحة من الأنسولين حيت ثم توريد العام الماضى 8 مليون و435 الف فيال بزيادة 49 % عن عام 2017 ، مشيرًا إلى أن المخزون الإستراتيجى لدينا يكفى احتياجات وزارة الصحة أكثر من 6 شهور خلافًا عن المخزون فى مستودعات وزارة الصحة.
وتابع رئيس المهن الطبية: "نقوم بتوريد من 800 إلى 900 ألف فيال شهريًا إلى مديريات ومستشفيات المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة" .
كانت هذه تفاصيل خبر توريد 3 مليون و355 ألف عبوة أنسولين للمستشفيات منذ من بداية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.