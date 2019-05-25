إلحق وظيفة.. ننشر 17648 فرصة عمل بالنشرة القومية للتشغيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النشرة القومية للتشغيل عن توفير 17648 فرصة عمل، حتى نهاية شهر يونيو المقبل. وينشر ”الخليج 365” قائمة كاملة للنشرة القومية للتشغيل، التى يتوافر فيها 17648 فرصة عمل متوفرة للخريجين والمؤهلات المختلفة، وتوضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

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