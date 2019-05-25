اعرف بالتاريخ بداية الليالى العشر وتحديد ليلة القدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :تحروا ليلة القدر من الوتر فى العشر الآواخر من رمضان ، وتبدأ بعد المغرب اليوم السبت الليلة الوترية الأولى حيث تكون الليالى الوترية على النحو التالى: 1. السبت 25 مايو هى الليلة الوترية الأولى ليلة 21 رمضان 2. الاثنين 27 مايو هى الليلة الوترية الثانية ليلة 23 رمضان Advertisements 3. الاربعاء 29 مايو هى الليلة الوترية الثالثة ليلة 25 رمصان 4. الجمعة 31 مايو هى الليلة الوترية الرابعة ليلة 27 رمضان 5. الاحد 2 يونيو هى الليلة الوترية الخامسة ليلة 29 رمضان

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