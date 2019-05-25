شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل السعودية تطلق نظام توثيق العقود الكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية برنامج توثيق العقود الكترونيا، حيث يتيح النظام الجديد لأصحاب الأعمال رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إعطاء العاملين بهذا القطاع فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الالكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وألزم قرار وزير العمل السعودى فى هذا الشأن أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرة.

أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها وزارة العمل السعودية زمنيا وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.

ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار المهم فى حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، فضلا عن تسهيل أرشفة العقود وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.