يربط الإسكندرية بالمنطقة الصناعية.. 10 معلومات عن محور برج العرب التنموي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: أعلنت وزارة النقل، أمس الجمعة، الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب. ويبرز "الخليج 365" 10 معلومات عن محور برج العرب، كالآتي: يمتد الجزء الأول من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدي كرير بطول 18.5 كم. أما الجزء الثاني، فيتمد من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كم . يتضمن الطريق 3 حارات مرورية لكل اتجاه. تم إنشاء طريق خدمة فى الإتجاهين بواقع حارتين مروريتين. Advertisements يضم كوبريين مشاه أمام استاد برج العرب وأمام إحدى الجامعات تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق. تم توفير لوحات ارشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية. الطريق يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتطوير محاور النقل التنموية غرب. يحقق الربط بين طريق القاهرة /الإسكندرية الصحراوى والطريق الدولي الساحلي مارا بمدينة برج العرب وحتى سيدى كرير يسهل حركة المرور المتجهه إلى مطار وستاد والمنطقة الصناعية ببرج العرب. تكلفة المشروع 700 مليون جنيه. إنجاز جديد ضمن إنجازات شبكة الطرق الجديدة المنفذة في مصر.

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