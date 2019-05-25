انت الان تتابع مصر تدين انفجار ليون الفرنسية: أعمال وحشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سامح شكري وزير الخارجية
أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 24 مايو الجاري، الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، ما أسفر عن إصابة عدد المواطنين. وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة شفاء المصابين في هذا الهجوم الخسيس، مؤكدةً وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا الصديقة في مواجهة تلك الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء. وأعلنت النيابة الفرنسية، الجمعة، أنها تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة ليون على أنه "هجوم إرهابي". وقالت متحدثة باسم النيابة الفرنسية، في تصريح لـCNN، إن القنبلة كانت طرد مفخخ وممتلئة بالمسامير.
وقالت الشرطة الفرنسية إن الانفجار أسفر عن إصابة 7 أشخاص، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتابع ما يحدث في ليون، مضيفا أن الانفجار أسفر عن وقوع إصابات لكن لم يُسقط قتلى.من جهته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر أنه أمر بتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة بجميع أنحاء البلاد.من
وقالت الشرطة الفرنسية إن الانفجار أسفر عن إصابة 7 أشخاص، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتابع ما يحدث في ليون، مضيفا أن الانفجار أسفر عن وقوع إصابات لكن لم يُسقط قتلى.
من جهته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر أنه أمر بتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة بجميع أنحاء البلاد.
من ناحية أخرى، حذرت وزارة الداخلية الفرنسية عدم الانسياق وراء الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعى التى تبث المعلومات الكاذبة وعدم المساهمة فى نشر هذه الشائعات.
كما أكدت عدم وجود انفجارات أخرى، في مدينة ليون، محذرة من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة.
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