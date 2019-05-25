انت الان تتابع «بلجاي».. قرية بالدقهلية على مائدة إفطار واحدة (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة من حفل الإفطار

"البلد هتفطر مع بعض".. نظّمت قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مائدة إفطار جماعية كبيرة وممتدة بطول الشارع الرئيسي، عامرة بخيرات الشهر الكريم، في أجواء سادتها المودة والمحبة. ضم الإفطار أكثر من 1700 شخص، في مشهد يحدث لأول مرة، وحرص أبناء القرية من رجال وأطفال على تجهيز وتنظيم المطبخ والمائدة الرمضانية، فيما عزفت النساء عن المشاركة والتزمن المنازل مكتفين بالمشاركة في دعم المائدة بما لذّ وطاب من أصناف شهية وحلوى وعصائر.

"اقترحنا تنظيم يوم إفطار جماعي، الكل مدعو فيه، لإذابة أي خلافات بين أبناء القرية في الشهر الكريم"، يقول باهي عمران، أحد المنظمين، موضحا أن الفكرة لاقت قبولًا فور اقتراحها، ودأب الجميع في تقسيم المهام بينهم بين تنظيف الشارع وتجهيزه بالإضاءة للمائدة أو إعداد الطعام. تسابق جميع أبناء القرية في تمويل

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