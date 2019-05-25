انت الان تتابع «بلجاي».. قرية بالدقهلية على مائدة إفطار واحدة (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة من حفل الإفطار
"البلد هتفطر مع بعض".. نظّمت قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مائدة إفطار جماعية كبيرة وممتدة بطول الشارع الرئيسي، عامرة بخيرات الشهر الكريم، في أجواء سادتها المودة والمحبة. ضم الإفطار أكثر من 1700 شخص، في مشهد يحدث لأول مرة، وحرص أبناء القرية من رجال وأطفال على تجهيز وتنظيم المطبخ والمائدة الرمضانية، فيما عزفت النساء عن المشاركة والتزمن المنازل مكتفين بالمشاركة في دعم المائدة بما لذّ وطاب من أصناف شهية وحلوى وعصائر.
"اقترحنا تنظيم يوم إفطار جماعي، الكل مدعو فيه، لإذابة أي خلافات بين أبناء القرية في الشهر الكريم"، يقول باهي عمران، أحد المنظمين، موضحا أن الفكرة لاقت قبولًا فور اقتراحها، ودأب الجميع في تقسيم المهام بينهم بين تنظيف الشارع وتجهيزه بالإضاءة للمائدة أو إعداد الطعام. تسابق جميع أبناء القرية في تمويل
"اقترحنا تنظيم يوم إفطار جماعي، الكل مدعو فيه، لإذابة أي خلافات بين أبناء القرية في الشهر الكريم"، يقول باهي عمران، أحد المنظمين، موضحا أن الفكرة لاقت قبولًا فور اقتراحها، ودأب الجميع في تقسيم المهام بينهم بين تنظيف الشارع وتجهيزه بالإضاءة للمائدة أو إعداد الطعام.
تسابق جميع أبناء القرية في تمويل المائدة بالجهود الذاتية، وعلى رأسهم الحاج مصطفى فهمي، عمدة القرية، ومجدي حمدان، أحد كبار القرية، يوضح عمران: "ناس شاركت في التنظيم والترتيب وناس شاركت بلقمة حلوة، وهناك من ساهم في ثمن شراء اللحوم، وآخرين تبرعوا بالأطباق والفراشة أو مساعدة الطباخ في إعداد الطعام".
وأكد ربيع علام، من أبناء القرية، أثبتنا أننا "عزوة كبيرة وأهل" ولسنا مجرد بيوت متراصة بجوار بعضها، مهما فرقتنا مشاغل الحياة فإن "رمضان يجمعنا" بالكرم والخير والذكريات الجميلة.
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