شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح موقف النقل الداخلي الجديد لسيارات الأجرة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، موقف النقل الداخلي الجديد لسيارات الأجرة (الميكروباص) بنهاية شارع المصالح بالغردقة، حيث تم نقل جميع «الميكروباصات» من ميدان الدهار للموقف الجديد، وغلق الموقف القديم نهائيا.

وقال «عبد الله» إنه تم نقل الموقف لتسببه بتكدس كبير بالميدان وإعاقة حركة السيارات، كما أدى إلى مظهر غير حضارى لميدان الدهار، حيث يعد أحد أهم ميادين الغردقة التي يجب الاهتمام بها والحفاظ عليها.

وأضاف المحافظ أنه تمت مراعاة المشقة على المواطنين، حيث وجه إدارة المرور بإلزام سائقى الميكروباص بتوصيل الركاب حتى الموقف الجديد مجانا حتى لا يتحمل المواطن المسافة بين الموقف القديم والجديد، والذى سيسهل على المواطن استقلال ميكروباص آخر للجهة التي يريد الذهاب إليها في نفس الوقت من الموقف.