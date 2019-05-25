شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطل حول منزله لوكر لتجارة السلاح بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل يقوم بالاتجار في السلاح والذخيرة بقليوب، حيث قام بتحويل منزله لوكر لتخزين السلاح، وضبط بداخله على 5 قطع سلاح وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأنواع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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وردت معلومات سرية للعميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، تفيد بقيام عاطل بإدارة منزله وكرا لتجارة السلاح والذخيرة وبيعها لأرباب السوابق والبلطجية.

تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة قامت قوة كبيرة من رجال المباحث بمداهمة المنزل تم ضبط المتهم، ويدعى «ا. ر. ا»، سن 42، عاطل، والسابق اتهامه في 10 قضايا سرقة ومخدرات وشروع في قتل وآداب عامة مسجل شقي خطر تحت رقم 1912 فئة «ب» مخدرات وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على 2 بندقية خرطوش وطبنجة عيار 9 مم و4 خزن طبنجة و2 فرد خرطوش و3 خزن آلية و100 طلقة عيار 9 مم و105 طلقات خرطوش عيار 12 مم و700 طلقة آلية ومبلغ مالي قدره 1500 جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.