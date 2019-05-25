شكرا لقرائتكم خبر عن سحب أراضٍ وتنفيذ قرارات إزالة لمخالفات تغيير نشاط الوحدات السكنية بـ«حدائق أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن لجنة سحب الأراضى قامت بتنفيذ عدد من قرارات السحب، وأصبحت الأراضي في حوزة الجهاز، موضحاً أن القرارات التي تم تنفيذها شملت سحب 25 فداناً من قطعة الأرض رقم 37، والمُخصصة لإحدى الشركات نظر لعدم الالتزام بسداد قيمة الأرض وعدم إثبات الجدية، وسحب قطعة الأرض رقم 22 بمساحة 1.36 فدان والمخصصة لإحدى النقابات لعدم إثبات الجدية.

من جهته، أشار المهندس أسامة كمال يوسف، نائب رئيس الجهاز للتنمية، إلى أنه تم أيضاً تنفيذ 9 قرارات إزالة لمخالفات تغيير النشاط للوحدات السكنية بمنطقة «ابني بيتك 2»، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير، وقوات من الأمن، وإدارتى التنمية والأحياء، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة في التصدى لكل أشكال المخلفات، واسترداد حق الدولة.