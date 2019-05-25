القومى للمرأة: إطلاق الملتقى الأول للمخرجة المصرية فى الأقاليم أغسطس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المجلس القومى للمرأة، الملتقى الأول للمخرجة المصرية فى الأقاليم، اعتبارًا من أغسطس المقبل، بهدف تمكين المرأة من المخرجات المبدعات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الملتقى يهدف إلى تمكين المرأة من المخرجات المبدعات، وإفراز موهبتهن والتأكيد على الأدوار الإبداعية للمرأة.
وأعربت رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها لإطلاق الملتقى الأول للمخرجة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فقد نالت العديد من المكتسبات فى ظل قيادة سياسية واعية مؤمنة بدورها و تهتم بتمكين المرأة فى شتى المجالات.
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