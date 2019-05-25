شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ غدًا الأحد ولمدة أسبوعين، فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019م للأئمة بشروط أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة وأن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل ست سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء.

واشترطت الإدارة، أن يُقر من ينجح كتابيًا باستمرار عمله بالمحافظة حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد أول اختبار أى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتضمنت الشروط، ألا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال العامين : 2018-2019م، وأن لا يزيد السن عن 55 عاما فى تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: "القرآن الكريم كاملاً – العقيدة – التفسير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه – الفقه وأصوله – السيرة النبوية والثقافة العامة".

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كما تضمنت الشروط، أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة، و أن يكون حسن السير والسلوك، و أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك فى ضوء القرار الوزارى رقم 137 لسنة 2014م، و أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر، سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصى.

وضمنت الشروط، أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة "السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك" بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية، و أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

ويتحمل المتقدم وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أى بيانات غير صحيحة، ويتوجب عليه طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية، والثانية شفوية للناجحين فى الاختبارات التحريرية.